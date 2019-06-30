الان تتابع سلطات الضرائب تجمد حسابات الاتحاد الإيراني لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: جمدت سلطات الضرائب في العاصمة الإيرانية طهران، الحسابات المصرفية الخاصة بالاتحاد الإيراني لكرة القدم ورابطة الدوري الإيراني للعبة، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”. ولم يسدد كل من الاتحاد والرابطة الضرائب المستحقة عليه قبل المهلة المحددة لهذا. وأكد المتحدث عن الاتحاد الإيراني أن الحسابات تعرضت للتجميد بالفعل ولكن الاتحاد سيحاول حل المشكلة في الأيام المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية.

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