الامارات | خورفكان يتعاقد رسمياً مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم مساء امس مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي عقدا رسميا لقيادة الاول لكرة القدم في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وطاقمه المساعد، وجرى التعاقد بحضور رئيس شركة كرة القدم خليل غانم الحمادي وأعضاء الشركة عدنان علي الحوسني و نايف حسن المنصوري و علي خليل الحوسني.

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