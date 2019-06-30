الامارات | العين يتعاقد مع مدافع عجمان محمد شاكر

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعاقد مع مدافع عجمان محمد شاكر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم فجر اليوم الأحد عن تعاقدها مع المدافع “الدولي” محمد شاكر “22 سنة”، قادماً من نادي عجمان، لمدة خمسة مواسم، وذلك لتعزيز صفوف “الزعيم” بداية من الموسم الكروي الجديد وحتى 2024 وقد تم منحه القميص رقم “4”.
وأعرب الوافد الجديد في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بارتداء شعار “الزعيم”، مؤكداً: “لن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني لم أتوقع يوماً أن انضم إلى العين الذي يتمتع بخصوصية تجعله مختلفاً عن كافة الأندية الإماراتية مع كامل الاحترام للجميع، وأحمد الله العلي القدير الذي وفقني في الانتماء لهذا الكيان الشامخ”.
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