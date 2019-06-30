شاهد تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وأوغندا مجاناً موعد ماتش صلاح اليوم في كاس أفريقيا...

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وأوغندا مجاناً اليوم الأحد 30 يونيو 2019 يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 نظيره وشريكه في المجموعة الأولى منتخب أوغندا، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وهو نفس موعد مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية لتحديد من هم أصحاب المركز الثالث والرابع، وكان منتخب مصر قد حسم موقفه في دور المجموعة وتأهل رسميًا للدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وفي هذه اللحظات يبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا القادمة في بطولة أمم أفريقيا 2019،الترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة للمباراة مصر وأوغندا اليوم علي كافة الاقمار الاصناعية يمكنك مشاهدتها مجانا وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية، فتابعونا.

القنوات الناقلة مباراة مصر وأوغندا مباشر

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سوف تذاع مباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على العديد من القنوات التلفزيونية المجانية منها والمشفرة، وسوف نسرد إليكم قائمة القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وعلى رأس القنوات المجانية التي ستقوم بعرض مباراة مصر وأوغندا مباشر اليوم ، قناة تايم سبورت الأرضية المصرية التي تم إطلاقها خصيصًا لتغطية عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في جمهورية مصر العربية باعتبارها صاحب الأرض والجمهور، وبذلك يستطيع مشجعي الكرة في مختلف أنحاء الجمهورية متابعة بطولة كأس إفريقيا 2019 بصورة مجانية دون حاجة لدفع اشتراكات شهرية، بالإضافة إلى بعض القنوات التي تعمل بنظام الشيرينج، كما ستذاع جميع مباريات البطولة على قناة بي ان سبورت القطرية المشفرة والتي تحرص على بث جميع المباريات الأوروبية وكذلك مباريات البطولات العالمية والأفريقية كما سيتم إذاعة المباراة على قناة beIN SPORTS Max HD 1 القطرية المشفرة وقناة بي إن سبورت ماكس أش دي 2،هذا بخلاف انه يمكن مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر من خلال تردد قناة ارينا سبورت.

توقيت مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

سنكون على موعد مع مشاهدة مباراة مصر وأوغندا فى ثالث جولات دور المجموعات من مباريات كأس إفريقيا 2019، حسب التوقيتات التالية

20.00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. 19.00 بتوقيت غرينتش. 21.00 بتوقيت مصر المحلي والسودان. 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. 23.00 بتوقيت الامارات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا بث مباشر

قناة التشاد :

القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية :

تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500

تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس –

DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500

DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم – ORTM

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب – ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا –

EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000

EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا –

Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 –

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2

Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500

Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى –

Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500

Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول –

EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500

EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول –

Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500

Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

ترتيب مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المركز عدد النقاط مصر الاول 6 أوغندا الثانى 4 زيمبابوي الثالث 1 الكونغو الرابع 0

استطاع منتخب الفراعنة حسم موقفه في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث ضمن التأهل للدور الـ 16 بعد فوزه في مبارتي الجولة الأولى والثانية على كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وبذلك تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى منفردًا بـ 6 نقاط كاملة، وينتظر مباراته القادمة يوم الأحد المقبل أمام منتخب أوغندا لإنهاء دور المجموعات بصورة كاملة، وفي الناحية الأخرى سيحرص منتخب أوغندا على الخروج من المباراة بأي نتيجة غير الخسارة حتى يضمن تأهله للدور الـ 16 من البطولة، ففي حالة فوز منتخب أوغندا أو تعادله مع منتخب مصر يضمن حينها التأهل للدور السادس عشر بينما في حالة خسارته أمام الفراعنة فسيحدد مصيره في التأهل نتيجة مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.