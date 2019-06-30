قضاء وقدر.. كريم شحاتة: أحمد ناجي بريء من إصابة جنش

صدي البلد

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب برئ من إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى المنتخب بقطع في وتر إكليس، خلال تدريبات المنتخب.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: «إصابة جنش ليس لها علاقة بأحمال تدريبية زائدة كما يردد البعض، ولكنها قضاء وقدر ولا دخل لتدريبات أحمد ناجي بها».

وأضاف: « جنش غير محظوظ لأن إصابته بقطع في وتر أكيلس أخطر من الرباط الصليبي خاصة أن مركز حراسة المرمى يحتاج إلى مرونة العضلات».