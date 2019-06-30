شكرا لقرائتكم خبر عن بيكاتي «رجل مباراة» بنين وغينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل بيكاتي لاعب غينيا بيساو على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام بنين الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة السادسة في بطولة «كان 2019». أعرب اللاعب عن سعادته بالجائزة، مشيرًا إلى إضاعة العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء، مؤكدًا أن فريقه سيبذل قصارى جهده للصعود على حساب منتخب غانا.

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