شكرا لقرائتكم فتح القيد للموسم الجديد 2019 / 2020 نهاية يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على فتح القيد للموسم الكروى الجديد 2019 / 2020 يوم 31 يوليو المقبل.

وينتهى الموسم الكروى الحالى 2018 – 2019 يوم 30 يوليو المقبل، بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك، على أن يتم فتح باب القيد فى اليوم التالى مباشرة.

ويأتى قرار اتحاد الكرة حتى تتمكن الأندية المشاركة فى البطولات الافريقية وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى من قيد لاعبيها استعدادا لهذه البطولات، حيث ستشارك الصفقات الجديدة فى الأدوار التمهيدية للبطولات الافريقية.

كانت لجنه المسابقات بإتحاد الكرة أعلنت، عن موعد المباريات المتبقية من الدوري المصري وكأس مصر، حيث سيتم إقامتها بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

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المسابقات أعلنت عن جدول المباريات، والذي سيبدأ بمباراة الجونة ضد الزمالك يوم 23 يوليو المقبل، بعد انتهاء منافسات كأس الأمم بأربعة أيام.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات كأس مصريوم 28 أغسطس بمواجهة الأهلي ضد بيراميدز، على أن تستكمل المباريات تباعًا لتقام المواجهة النهائية يوم 9 سبتمبر.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات الدوري المصري يوم 30 يوليو بمباراة تجمع الأهلي مع الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

أما المباراة النهائية لكأس مصر، فستقام في استاد القاهرة الدولي، على أن يستضيف ملعبي السلام والإسماعيلية مباراتين في دوري الثمانية وقبل النهائي.

وستقام مباراة كأس السوبر المصري لعام 2018 في يوم 18 سبتمبر 2019، على أن ينطلق الدورى الجديد يوم 19 من نفس الشهر.