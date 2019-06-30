“استقبل الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019...

ننشر لحضراتكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم مجاناً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، وموعد المباراة، حيث يخوض المنتخب الوطني المصري المباراة الأخيرة مساء اليوم الأحد بعدما حسم التأهل لدور 16 من البطولة عقب الفوز خلال الجولة الأولي على زيمبابوي، وفي الجولة الثانية على الكونغو الديمقراطية ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة ويتصدر ترتيب المجموعة الأولي قبل الجولة الأخيرة أمام أوغندا في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر.
ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب استاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير يملأ مدرجات ملعب المباراة بالكامل لمساندة المنتخب الوطني في مشواره نحو تحقيق لقب البطولة.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم
يهتم الكثير من عشاق المنتخب الوطني بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم أمام أوغندا في أمم إفريقيا 2019، حيث تنقل أحداث البطولة بالكامل من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية من خلال قنوات بي ان ماكس المشفرة، كما يتم نقل البطولة من خلال قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، والتي يمكن استقبالها في مصر فقط من خلال الأريال الأرضي.
ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2019
|الفريق
|النقاط
|مصر
|6
|أوغندا
|4
|زيمبابوي
|1
|الكونغو
|0
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم مجاناً
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث نرفق لحضراتكم جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم في أمم إفريقيا أمام أوغندا عبر الكثير من الأقمار الصناعية، والتي يمكن استقبالها من خلال الترددات التالية:
- IRIB Varzesh TV HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
- ORTM Mali
Eutelsat 9°E – 12034 V 27500
Intelsat 31°W – 12334 V 6428
- RTS 1 Senegal
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
- RTI 1 Côte d’Ivoire
Badr 26°E – 11996 H 27500
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
- ORTB TV Benin
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
كما سنكون معكم لمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بالقنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر اليوم، وأخبار الفريق قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وعرضها على حضراتكم أولاً بأول، فتابعونا.