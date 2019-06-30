“استقبل الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019...

ننشر لحضراتكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم مجاناً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، وموعد المباراة، حيث يخوض المنتخب الوطني المصري المباراة الأخيرة مساء اليوم الأحد بعدما حسم التأهل لدور 16 من البطولة عقب الفوز خلال الجولة الأولي على زيمبابوي، وفي الجولة الثانية على الكونغو الديمقراطية ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة ويتصدر ترتيب المجموعة الأولي قبل الجولة الأخيرة أمام أوغندا في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب استاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير يملأ مدرجات ملعب المباراة بالكامل لمساندة المنتخب الوطني في مشواره نحو تحقيق لقب البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم

يهتم الكثير من عشاق المنتخب الوطني بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم أمام أوغندا في أمم إفريقيا 2019، حيث تنقل أحداث البطولة بالكامل من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية من خلال قنوات بي ان ماكس المشفرة، كما يتم نقل البطولة من خلال قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، والتي يمكن استقبالها في مصر فقط من خلال الأريال الأرضي.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2019

الفريق النقاط مصر 6 أوغندا 4 زيمبابوي 1 الكونغو 0

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم مجاناً

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث نرفق لحضراتكم جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم في أمم إفريقيا أمام أوغندا عبر الكثير من الأقمار الصناعية، والتي يمكن استقبالها من خلال الترددات التالية:

IRIB Varzesh TV HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 ORTM Mali

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500

Intelsat 31°W – 12334 V 6428

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500 Intelsat 31°W – 12334 V 6428 RTS 1 Senegal

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500 RTI 1 Côte d’Ivoire

Badr 26°E – 11996 H 27500

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Badr 26°E – 11996 H 27500 Eutelsat 9°E – 11881 V 27500 ORTB TV Benin

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

كما سنكون معكم لمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بالقنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر اليوم، وأخبار الفريق قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وعرضها على حضراتكم أولاً بأول، فتابعونا.