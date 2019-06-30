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سوبر كورة يكشف مفاجأة مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سوبر كورة مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلى السابق، ومصر المقاصة الحالى، من أجل ضمه فى الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسى للقلعة البيضاء للإصابة بقط فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى.

وتواصل مسئولو نادى الزمالك مع أحمد عادل عبد المنعم، من أجل الوقوف على رغبته فى الإنضمام لصفوف القلعة البيضاء من عدمه، كما تواصلوا مع المدير الفنى للمقاصة، وكذلك مسئولى النادى الفيومى، حتى يتمكنون من معرفة رأى جميع الأطراف المنوطة بالصفقة.

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