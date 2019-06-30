شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الإسماعيلى: المغرب والسنغال الأقوى فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلى أن منتخبا المغرب والسنغال يقدما حتى الأن الأداء الأفضل فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وأضاف طه فى تصريحات خاصة :”اعتقد أن منتخب مصر لم يبوح بكل قوته حتى الجولة الثانية ، لكن الأهم بدون شك هو الثلاث نقاط”.

واسترسل ظهير الدراويش:"فى رأيى أن منتخب مصر سيظهر معدنه الأصيل وادائه المعهود عقب بداية منافسات دور الــ16 للبطولة القارية"، وأتم حديثه :"تنظيم البطولة رائعا ، سعيد للغاية بالمشهد المشرف فى الملاعب التى تستضيف المباريات ، وأرى أن الجماهير المصرية تمثل أكثر من 50 % من قوة منتخب الفراعنة".

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يستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا فى التاسعة مساء الأحد بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 وحقق المنتخب الوطنى الفوز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957 ، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957 ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.