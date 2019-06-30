الكينى بيتر واويرو يدير لقاء كوت ديفوار وناميبا بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الكينى بيتر واويرو مباراة كوت ديفوار ونامبيا فى الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. Advertisements ويعاون بيتر واويرو كل من سوريو فاسونى ، والكينى جيلبرتو شرويت ، والبوتسوانى جوشوا بوندو. ويدخل كوت ديفوار اللقاء ولا بديل أمامه سوى تحقيق الثلاث نقاط للعبور لدور الـ16 من البطولة بعد الخسارة التى تلقاها الفريق فى الجولة الثانية أمام المغرب بهدف مقابل لا شىء، بينما يخوض نامبيا اللقاء بعد الخسارة فى المباراتين الماضيتين أمام المغرب وجنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء.

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