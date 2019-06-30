شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى قبرص بدون المعارين استعدادا لحسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الجهاز الفنى للفريق الأبيض لم يطلب من نظيره الإدارى تجهيز أوراق سفر لأى لاعب من لاعبى الفريق المنتهى إعارتهم للأندية الأخرى، وذلك ضمن تحضيرات جهاز الفريق الأبيض للسفر بعد غد الإثنين إلى قبرص.

واختتم الزمالك بقيادة خالد جلال، معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر أمس الجمعة والذى انطلق يوم الثلاثاء الماضى، ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

وكان الزمالك قد خاض مباراة ودية خلال معسكره أمام البطل الأوليمبى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب دريم، ضمن معسكر الفريق الأبيض.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية على مدار اليوم وغدا قبل السفر إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل كما يغيب عن معسكر الزمالك فى قبرص لاعبى الفريق الدوليين المتواجدين مع المنتخبات المختلفة بأمم إفريقيا.