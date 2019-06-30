ملف السبت.. يوم سلبي في أمم أفريقيا.. وبيرو تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم أمس السبت العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بيرو تطيح بأوروجواي وتبلغ المربع الذهبي لكوبا أمريكا
التأهل يتأجل.. التعادل يحكم قمة الكاميرون وغانا في أمم أفريقيا
صحيفة كتالونية تكشف سبب تواجد نجم برشلونة فى مصر
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ"جنش" بعد إصابته
نقطة تاريخية.. موريتانيا تتعادل مع أنجولا.. ومجموعة تونس تشتعل
الإعلان عن حكم مباراة مصر وأوغندا
"صلاح مثلي الأعلي".. 3 رسائل جديدة للفتاة المكسيكية بطلة أزمة عمرو وردة
مانشستر يونايتد يعلن ضم ظهير كريستال بالاس
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