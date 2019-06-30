السلبية مستمرة.. غينيا بيساو تتعادل مع بنين في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حقق منتخب غينيا بيساو النقطة الأولى في مشواره الأفريقي بالتعادل السلبي أمام منتخب بنين في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الإسماعيلية" ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة والأخيرة.

وكان المنتخب الكاميروني تعادل سلبيًا أمام المنتخب الغاني في قمة مباريات المجموعة ليصبح ترتيب المجموعة حاليًا كالتالي: الكاميرون (4 نقاط) - غانا (نقطتين) - بنين (نقطتين) - غينيا بيساو (نقطة).

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل حيث سيواجه المنتخب الكاميروني نظيره البنيني، بينما يلعب المنتخب الغاني أمام غينيا بيساو.

تفاصيل المباراة

أولى تهديدات المباراة كانت في الدقيقة الثالثة عن طريق تسديدة من دالميدا من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وانتظر المنتخب الغيني حتى الدقيقة 19 ليهدد مرمى المنتخب البنيني بعدما سدد سوري ماني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

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وحاول ستيف موني الوصول لمرمى المنتخب الغيني في الدقيقة 27 من كرة رأسية لكن تمر كرة مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي بجوار المرمى لتظل النتيجة سلبية.

أولى الفرص الحقيقة في المباراة كانت عن طريق ستيف موني بعدما سدد كرة قوية في الدقيقة 37 من داخل منطقة الجزاء حيث استقبل تمريرة طولية من أديوتي لكن حارس غينيا بيساو يقف في المكان المناسب ويتصدى للكرة.

وكاد ستيف موني أن يفتتح أهداف المباراة لصالح المنتخب البنيني من رأسية رائعة بعد عرضية من سيسينيون في الدقيقة 75 لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق كاد جاكيتي لاعب وسط غينيا بيساو أن يفاجئ المنتخب البنيني بالتسجيل بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

تشكيل بنين: فارنولي - بارازي - أدينون - فيردون - إمورو - أديوتي - دالميدا - سيسينيون - موني - بوتي - سوكو.

تشكيل غينيا بيساو: مينديز - بورا - دجالو - جواري - مانو - كاندي - بيلي - ماني - ميندي - بالدي - سيلفا.