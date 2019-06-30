أسامواه جيان: فرصتنا في التأهل لازالت قائمة رغم التعادل أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب أسامواه جيان نجم منتخب غانا، عن سعادته بتعادل فريقه أمام الكاميرون في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسماعيلية في الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتسابق لاعبو المنتخبين الكاميروني والغاني في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة ليتعادل الفريقان سلبيا اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

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واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المنتخب الكاميروني حامل اللقب رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الغاني ليشتعل بينهما الصراع على صدارة المجموعة في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال جيان عقب المباراة: "منتخب غانا نجح في الظهور بشكل قوى اليوم لكن الحظ غاب عن الفريق لكن الأهم هو أن الفريق لم يستقبل أي أهداف في مباراة اليوم."

وأوضح، أن فرصة غانا لازالت قائمة للتأهل وستخوض المباراة القادمة بهدف الفوز لضمان التواجد في دور ال16 بكأس الأمم.