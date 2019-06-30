رياضة | اليوم.. جريشة يدير أولى مواجهاته التحكيمية بـ"الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. جريشة يدير أولى مواجهاته التحكيمية بـ"الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة منتخبي كينيا والسنغال، للحكم المصري جهاد جريشة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية مصر.

ويقود جريشة في مباراته الأولى بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، طاقما تحكيميا يضم محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكما رابعا.