رياضة | مدرب غينيا بيساو يؤكد قوة بنين بـ"الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غينيا بيساو يؤكد قوة بنين بـ"الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو أن منتخب بنين قوي للغاية وقدم مباراة كبيرة عقب التعادل السلبي بين الفريقين اليوم باستاد الاسماعيلية في المجموعة الرابعة لبطولة كاس الأمم الإفريقية.

وعن مواجهة غانا في المباراة القادمة قال: "المباراة القادمة ستكون مختلفة وسنحاول بذل قصارى جهدنا امام النجوم السوداء لتقديم مباراة كبيرة."

وعن امكانية الفوز على غانا قال: "كل شئ ممكن وسنحاول الفوز بالمباراة للتاهل الى الدور التالي ولازلنا نملك الفرصة نظريا حتى الان ولم نودع البطولة."