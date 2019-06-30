رياضة | طبيب المنتخب يكشف آخر التطورات لإصابة "جنش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب المنتخب يكشف آخر التطورات لإصابة "جنش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن أخر التطورات في حالة محمود عبد الرحيم "جنش" والذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال إحدى تدريبات الفراعنة قبل مواجهة أوغندا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تصرفنا سريعا مع حالة جنش، وشخصنا الحالة بأنها عبارة عن قطع في وتر أكيلس، وبعد وصوله للمستشفى وإجراء الأشعة أثبتت صحة التشخيص".

وتابع "قررنا مع طبيب الزمالك أن يسافر اللاعب إلى ألمانيا، وقمنا اليوم بوضعه في جهاز أفضل من الجبيرة، وتم الحجز للحارس في مستشفى بألمانيا".

Advertisements