رياضة | لوكاكو يبدأ استعدادته للموسم الجديد بقوة.. ويخشى "غدر" اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يبدأ استعدادته للموسم الجديد بقوة.. ويخشى "غدر" اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم مصيره خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لوكاكو قرر قطع إجازته مبكرًا وأن يعود لمانشستر يونايتد غدًا الإثنين لبدء تحضيرات الموسم الجديد، في تصرّف يُظهر سلوكه الاحترافي للمدرب سولشاير.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال لوكاكو يبحث عن الخروج من ملعب أولد ترافورد، ولكنه يخشى أن مطالب يونايتد المادية قد تُجبره على البقاء.