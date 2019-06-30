شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غينيا بيساو: حسابات المجموعة السادسة باتت «معقدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، باسيرو كاندي، إن مباراته مع منتخب بنين التي انتهت بالتعادل السلبي كانت قوية للغاية، مضيفا «قد سنحت لنا فرصة مؤكدة للتهديف في الشوط الأول ولكن لم نوفق بتسجيلها».

أشار كاندي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المهاجمين والمدافعين في كلا الفريقين كانوا في قمة التألق، لذا باتت كل الحسابات في المجموعة معقدة للغاية وكل الاحتمالات مفتوحة.

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تابع: «مباراتنا مع غانا القادمة صعبة للغاية، وسوف نحاول الفوز بها بأي شكل من الأشكال، والحصول على الثلاث نقاط والتأهل للدور التالي».

من جهته، قال المدير الفني لمنتخب بنين، ميشيل دوسييه: «رغم التعادل إلا أننا قادرون على التأهل للدور التالي للبطولة بالفوز على الكاميرون في المباراة القادمة».

أضاف أن «فريقه لعب مباراة قوية، لكن رغبة لاعبيه في الفوز أصابهم بالتسرع في إنهاء الهجمات حتى افتقدنا مع مرور الوقت الانضباط التكتيكي».