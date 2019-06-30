كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة تايم سبورت مباراة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى على 6 استادات مختلفة. كما تنقل قناة تايم سبورت كواليس منتخب مصر والمنتخبات الأخرى المشاركة فى البطولة فى التدريبات وفنادق الإقامة. ولضمان استقبال جميع المباريات دون تشفير أو اشتراك، يقدم ”الخليج 365”، شرحًا مفصلا عن طريقة استقبال القناة الناقلة للبطولة، بطريقة سهلة وبسيطة كالتالى. 1- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضى الرقمى فى شاشة التلفزيون. 2- الذهاب إلى الإعدادات. Advertisements 3- ثم الذهاب إلى القنوات. 4- توليف إعداد القناة. 5- توليف تلقائى. 6- بحث رقمى فقط، وانتظر التحميل. 7- اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت. تمتع بمشاهدة جميع مباريات نهائيات كأس إمم إفريقيا 2019.

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