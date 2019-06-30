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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام التاسعة من مساء غد الأحد تنطلق مباراة المنتخب الوطنى، التى تجمعه بمنتخب أوغندا فى ختام منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم أفريقيا التى تضم إلى جانبه كل من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى، وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا
تذاع المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضى للقناة.
ويأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضى UHF 32.
منتخب مصر يسعى لحصد نقاط أغندا لتاكيد تصدره للمجموعة
يدخل المنتخب المصرى لقاء أوغندا وهو يضع نصب عينيه نقاط المباراة لتأكيد تصدره للمجموعة بشكل رسمى والاستمرار باللعب على استاد القاهرة، بالإضافة لمقابلة أحد المنتخبات التى تحتل المركز الثالث وهو ما يسهل من مهمة الفراعنة فى الصعود لدور الثمانية.
ويأمل المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى من تغيير الصورة السيئة التى ظهر عليها لاعبو المنتخب فى اللقاءين الماضيين أمام زيمبابوى والكونغو، وتحقيق نتيجة مقنعة للجماهير المصرية.
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