شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة زواج عمرو وردة بعد بطولة أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مقرب من اللاعب عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر، ما تردد حول اتخاذه قرار بالزواج عقب بطولة امم افريقيا 2019.

قال المصدر لـ"سوبر كورة" إنه لا صحة لما يتردد عن هذا الأمر، مؤكدا أن اللاعب يركز حاليا مع المنتخب لتحقيق اللقب فقط خاصة بعد انتهاء الأزمة الأخيرة، معلقا: "ما يتردد عن زواج اللاعب أى كلام وخلاص".

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كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا رفع الإيقاف عن وردة عقب أزمته الأخيرة، مكتفيا بإيقافه فى مباريات الدور الأول من بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.