شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. ضحكة تريزيجيه و صلاح فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المنتخب الوطنى تدريباته استعداداً لمواجهة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد فى الجولة الثالثة بالدور الأول لأمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل ، وشهد المران دخول اللاعبين فى وصلة ضحك وتحديداً محمود تريزيجيه ومحمد صلاح نجوم الفراعنة .

حقق محمود تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادى قاسم باشا التركى، رقماً مميزاً خلال مشاركته فى مباراة الكونغو الديمقراطية التي أقيمت مساء الأربعاء باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر.

وذكر موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم أن محمود تريزيجيه كان الأكثر مهارة بين لاعبي منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية بعدما قام بتنفيذ 4 مراوغات ناجحة، وهو الرقم الذي لم يحققه أى لاعب أخر.

وخاض منتخب مصر تدريباته على ملعب استاد الكلية الحربية، والذي يستضيف تدريبات المنتخب الوطني خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد ، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدي المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

وشهدت الأيام الماضية، أزمة بعدما قرر مسئولو المنتخب الوطنى، استبعاد عمرو وردة قبل ساعات من خوض مباراة الكونغو الأخيرة فى الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا، لأسباب تأديبية.



أحمد-حجازي-لاعب-منتخب-مصر



تدريب-منتخب-مصر



تريزيجيه-نجم-منتخب-مصر



تريزيجيه-و-المحمدي-فى-مران-منتخب-مصر

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حجازي-فى-مران-المنتخب-استعداداً-لأوغندا



محمد-صلاح-فى-المران



محمد-صلاح-فى-تدريب-اوغندا



محمد صلاح فى مران المنتخب



محمد صلاح فى مران منتخب مصر



محمد صلاح لاعب منتخب مصر



وصلة ضحك لمحمد صلاح فى المنتخب



تريزيجيه



تريزيجيه