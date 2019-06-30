شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 26/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة أمس.

الأهلي يكشف تطورات تأهيل شريف إكرامى بعد جراحة ألمانيا

أكد الجهاز الفنى للأهلي أن حالة شريف إكرامى حارس مرمى الفريق من الإصابة تحسنت بشكل كبير، موضحاً أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلى بنجاح وحالته تتحسن بشكل كبير.

لاسارتى يجتمع مع معاونيه فى الأهلي للترتيب لمعسكر إسبانيا

يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق لبحث خطة العمل خلال الأيام المقبلة قبل السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر الإعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.

إكرامى يطير لألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلى قبل العودة للأهلى

يطير شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى لألمانيا خلال الأيام المقبلة لاستكمال برنامجه التأهيلى، بعدما أجرى عملية جراحية لإزالة عظام زائدة فى الركبة هناك مؤخراً، فى الوقت الذى سيلحق الحارس الدولى بمعسكر الفريق فى إسبانيا حال إنهائه التأهيل فى الوقت المُحدد وعدم حاجته لفترة تأهيل إضافية.

سوبر كورة.. مكافآت دورى الأبطال تثير أزمة فى الأهلى

أزمة جديدة تلوح فى الأفق داخل جهاز الكرة بالأهلى وسببها مكافآت بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ودعها الفريق الأحمر من دور الثمانية.

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وسقط الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى الذهاب بخماسية نظيفة، والفوز إياباً بهدف وحيد، ليودع البطولة بمجموع المباراتين 5/1.

خروج الأهلى المهين من بطولة أفريقيا أعقبه قرارات من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بفرض خصومات على اللاعبين.

خناقة بالأيدى بين عضوات الأهلى..والإدارة تستعين بالشرطة للسيطرة على الموقف

نشبت خناقة كبيرة بين عضوات فى مقر الأهلى بمدينة نصر وصلت للاشتباك بالأيدي مما أثار حالة من الفزع والرعب بين الاعضاء ، وتدخل رجال أمن الأهلى لفض الاشتباك حيث فوجئوا بوجود العديد من الأشخاص الذين ليسوا أعضاء جمعية عمومية من الأساس، والذين قام أمن الأهلى بتسليمهم لقسم الشرطة.

وأكد مسئولو الأهلى أن سبب الخناقة الأساسي هو لعب الأطفال، حيث قامت إحدى السيدات بالاتصال بزوجها الذى حضر ومعه بعض الأصدقاء وتطور الأمر للاشتباك بالأيدى قبل أن يتدخل رجال أمن النادى الأهلى ويتم استدعاء الشرطة لإبعاد الطرفين خاصة أن النادى شهد حالة من الفزع بين الاعضاء ، وحرر الطرفان محاضر فى قسم مدينة نصر.