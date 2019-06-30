شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة مدغشقرية تدير مباراة الجزائر وتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى المدغشقرى أندوفيترا راكوتوجانى لإدارة مباراة الجزائر وتنزانيا، فى الجولة الختامية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر، وتنتهى يوم 19 يوليو المقبل وتقام مباريات المجموعة باستاد الدفاع الجوى.

ومن المقرر أن يعاون راكوتوجانى كل من النيجيرى محمدو يحيى، والمدغشقرى ليونيل اندريان، والجابونى ايريك اوتوجو كاستن رابعا.

ويدخل الجزائر اللقاء محلقا فى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما نجح فى الفوز فى اللقاءين الماضيين على كينيا بهدفين نظيفين، والسنغال بهدف مقابل لا شىء، وقد ضمن الصعود بشكل رسمى كأول المجموعة، بينما يخوض تنزانيا اللقاء بعدما خسر المباراتين الماضيتين أمام السنغال بهدفين نظيفين، وكينيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.