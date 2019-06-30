شكرا لقرائتكم خبر عن «الجواميس» يتطلع لكتابة التاريخ أمام «النسور» في «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مباراة صعبة وتحمل آمالا كبيرة فى تحقيق إنجاز تاريخى، يدخل منتخب مدغشقر، اختبارا صعبا عندما يلتقى نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، والتى من المقرر أن تنطلق عند السادسة مساء اليوم الأحد.

يدخل المنتخب مدغشقر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق أول فوز فى تاريخه ببطولة أمم إفريقيا أمام بوروندى، مما جعله يحتل وصافة المجموعة حتى الآن برصيد 4 نقاط، وذلك بعد تعادله مع منتخب غينيا فى مباراة الافتتاح، فيما حسم المنتخب النيجيرى صعوده للدور الثانى بعد احتلاله قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على بوروندى وغينيا.

ويحلم منتخب مدغشقر بتحقيق التعادل على أقل تقدير لضمان تأهله فى المركز الثانى للمجموعة، أو تحقيق كبرى المفاجآت بالفوز على النسور وتصدر المجموعة، أما الخسارة فمن الممكن أن تدخله فى حسابات المنتخبات صاحبة افضل مركز ثالث، وذلك بشرط فوز المنتخب الغينى بفارق هدفين.

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من جانبه، أكد جيرونوت روهر، المدير الفنى للمنتخب النيجيرى، على خوض مباراة فريقه أمام مدغشقر بكل جدية حتى يحقق العلامة الكاملة، للحفاظ على حالة التركيز الكبيرة التى يتمتع بها اللاعبون، وذلك فى ظل سعى النسور لتحقيق لقب البطولة فى نسختها الـ32.

وقال: «مباراة مدغشقر مهمة للغاية لنا كفريق وللحفاظ على تركيز اللاعبين فى مشوارنا لتحقيق لقب الكان، لن نتهاون فى اللقاء سنلعب بكل جدية واللاعبون الأساسيون سيتواجدون مع الدفع ببعض اللاعبين الذين نرغب فى رؤيتهم».

كما أثنى «روهر» على لاعبيه ومشجعيه، عقب الفوز على منتخب غينيا، وقال روهر: «نجحنا فى استغلال كل الفرص المتاحة وقدمنا أداء جيدا، رغم مواجهتنا لفريق قوى ومنظم، ولكن خبرة لاعبى نيجيريا كانت حاضرة وظهرت فى شوط المباراة الثانى، أحمد موسى كان فى حالة ممتازة، لم يكن كذلك فى المباراة الماضية، فقد كان فى كامل جاهزيته لمساعدة زملائه».

فيما أكد ليون بالوجون، مدافع منتخب نيجيريا، أن مواجهة مدغشقر مهمة للغاية لهم كلاعبين، وقال بالوجون: «مواجهة مدغشقر لن نستهين بها، وسنخوض اللقاء بمنتهى الجدية، بحثًا عن الوصول للنقطة رقم 9، وندرك أن فريق مدغشقر مازال لديه فرصة كبيرة فى التأهل، خاصة بعد تعادلهم مع غينيا بالجولة الأولى، أتوقع أن نخوض مواجهة مدغشقر بالتشكيل الأساسى، من أجل مواصلة الانطلاقة الجيدة فى كأس الأمم».

فيما أعرب الفرنسى نيكولا ديبوى، المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، عن سعادته بما وصل له منتخب مدغشقر، وقال ديبوى: «حققنا إنجازاً تاريخياً بالفوز لأول مرة فى البطولة، وذلك لأن الجميع يريد أن يقدم نفسه بشكل جيد فى تلك النهائيات.