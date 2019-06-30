شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي والكونغو يتمسكان بالأمل الأخير في «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملًا فى الصعود إلى الدور الثانى، يتشبث منتخبا بوروندى وغينيا بحظوظهما، وذلك عندما يلتقيان اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة فى المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا، والتى من المقرر أن تنطلق عند السادسة مساء. ويدخل منتخب بوروندى المباراة فى المركز الأخير بدون رصيد نقاط، بينما يدخل منتخب غينيا المباراة فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويسعى لاعبو بوروندى إلى بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق مفاجأة تاريخية، والمنافسة على الصعود ضمن أفضل مركز ثالث فى البطولة.

على الجانب الآخر، تبدو فرصة غينيا أفضل من بوروندى حال حقق الفريق الفوز، حيث سيرفع رصيده إلى أربع نقاط.