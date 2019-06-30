شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة «الكان» تواصل مطاردة منتخب تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المنتخب التونسى لكرة القدم مسلسل تعادلاته فى النسخة الجارية من كأس أمم إفريقيا 2019 التى تحتضنها مصر، وذلك فى مواجهة المنتخب المالى فى منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، ليستمر نسور قرطاج غير قادرين على تذوق طعم الانتصار حتى الآن فى النسخة الحالية من «الكان»، بعدما حسم التعادل ضربة بداية التوانسة فى مواجهة المنتخب الأنجولى.

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وبات المنتخب التونسى مطالبًا بتحقيق الانتصار بأى نتيجة على حساب نظيره الموريتانى فى لقاء الجولة الثالثة للمجموعة التى يستضيفها ملعب السويس من أجل حجز تذكرة العبور لثمن النهائى ومرافقة أشقائه العرب الثلاثة مصر والمغرب والجزائر.

وعلى الرغم من كون المنتخب التونسى أحد المنتخبات الكبرى والعملاقة بالقارة الإفريقية، صاحب الباع الطويل من الإنجازات على مستوى بلوغ نهائيات كأس العالم وعدد المشاركات فى أمم إفريقيا، فإنه دائم الظهور بشكل مغاير تمامًا فى «الكان».

المنتخب التونسى الذى يشارك فى أمم إفريقيا للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه، كأكثر رابع منتخب يشارك فى العرس القارى، والذى لم ينقطع عن التواجد فى النهائيات على مدار 14 نسخة متتالية، لم يحقق فى تاريخه سوى لقب وحيد خلال نسخة 2004، التى عانق خلالها الكأس وسط أنصاره على حساب المنتخب المغربى. نسور قرطاج، أصحاب الـ5 تأهلات للمونديال عبر تاريخهم، لاعبو أول منتخب عربى تذوق طعم الفوز فى كأس العالم من خلال ثلاثية شهيرة فى شباك المنتخب المكسيكى فى نسخة 1978 بالأرجنتين، لم يتمكنوا من بلوغ نهائى «الكان» سوى 3 مرات فقط فى نسخ 1965 فى تونس و1996 فى جنوب إفريقيا و2004 فى تونس من جديد، ونجحوا فى حصد اللقب مرة وحيدة، وأخفقوا مرتين، بينما حقق التوانسة المركزين الثالث مرة وحيدة والرابع فى مناسبتين. ولم يتمكن المنتخب التونسى من بلوغ المربع الذهبى لـ«الكان» على مدار 15 عامًا، فتأرجحت نتائجه فى النسخ السبع الأخيرة لأمم إفريقيا ما بين وداع السباق من دور الثمانية أو الدور الأول. ويلعب المنتخب التونسى مباراته رقم 60 فى تاريخ مشاركاته فى «الكان» فى مواجهة موريتانيا بالجولة الختامية للدور الأول، فمن بين 59 مباراة خاضها فى كأس أمم إفريقيا اكتفى بتحقيق 18 انتصارًا، و23 تعادلًا، مقابل 18 هزيمة، مسجلًا 77 هدفًا، فى الوقت الذى سكنت الكرة شباكه خلال 75 مناسبة.