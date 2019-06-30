ميسي يردد النشيد الوطني لبلاده للمرة الأولى

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



فاجأ نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجميع وخاصة جماهير منتخب "التانغو"، بترديده النشيد الوطني، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف المنتخب.

وأظهرت اللقطات التليفزيونية قبل مباراة الأرجنتين وفنزويلا في مسابقة كوبا أميركا المقامة في البرازيل، نجم برشلونة الإسباني وهو يردد النشيد الوطني لبلده.

وأثار ميسي بترديده النشيد الوطني استحسان الجماهير الأرجنتينية، التي لطالما تساءلت عن سبب امتناع قائد منتخبهم عن ذلك.

Advertisements

كما أثار ترديد ميسي للنشيد الوطني أيضا استحسان زوجته أنتونيلا روكوزو، التي تفاجأت هي الأخرى بتصرف زوجها، حيث ظهرت في المدرجات وهي تستفسر على ما يبدو من أحد أقربائها، سبب إقدام زوجها على ترديد كلمات النشيد الوطني.

وكان ميسي قد صرح في 2015، بأنه لا يردد النشيد الوطني الأرجنتيني قبل انطلاق المباريات، ولن يردده مستقبلا، دون أن يكشف عن السبب وراء ذلك.

جدير بالذكر أن الأرجنتين ضربت موعدا مرتقبا مع البرازيل، في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أميركا، وذلك بعد فوزها على فنزويلا 2-صفر الجمعة على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو في الدور ربع النهائي، بهدفي لاوتارو مارتينيس (10) وجيوفاني لو سيلسو (73).

شاهد الفيديو:

