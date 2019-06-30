شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بأحمد حسن كوكا لقيادة هجوم الفراعنة أمام أوغندا فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة.

كما استقر الجهاز الفني على إراحة طارق حامد لاعب الوسط المدافع بسبب الإنذار إلى جانب الراحة البدنية بسبب مشاركة اللاعب أساسياً فى مباريات الزمالك ومنتخب مصر طوال الفترة الماضية.

واستقر المكسيكي أجيري على الدفع بـ "

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

Advertisements

خط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد تنطلق مباراة المنتخب الوطنى، التى تجمعه بمنتخب أوغندا فى ختام منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد ، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدي المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم أفريقيا التى تضم إلى جانبه كل من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى، وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.