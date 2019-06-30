شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجيرى يضم مدرب أحمال ألمانى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مسئولو منتخب مصر بمدرب أحمال بدنى ألمانى يدعى كريس، للتواجد مع الفراعنة حتى انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وكشف مسئولو منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أن مدرب الأحمال سيتواجد مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 فقط ثم بعد ذلك فى المعسكرات.



مدرب الأحمال الألمانى مدرب الأحمال الألمانى

ويواجه المنتخب المصرة نظيره الأوغندى مساء غد الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وتقام مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية فى نفس موعد مباراة مصر وأوغندا فى التاسعة مساء باستاد الدفاع الجوي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بإقامة مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات فى توقيت واحد.

مدرب ألماني فى جهاز منتخب مصر

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موعد مباراة مصر وأوغندا

يلتقى المنتخب الوطنى مع أوغندا فى التاسعة مساء الأحد على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى والتى تضم مصر وزيمبابوى والكونغو الديمقراطية ومصر.

ونجح منتخب الفراعنة فى التأهل على دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية بعد الفوز فى أول جولتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على الترتيب بنتيجة 1/0، و 2/0، ليتصدر قمة مجموعته.

ترتيب مجموعة مصر بأمم أفريقيا

يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الاولى من مجموعات امم أفريقيا برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى أول جولتين، ويأتى خلفه منتخب اوغندا برصيد 4 نقاط، حيث فاز فى مباراة، و تعادل فى أخرى، بينما يأتى زيمبابوى ثالثا بنقطة واحدة، والكونغو رابعا دون نقاط.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، والتى تقام على 6 ملاعب هى استاد القاهرة، والسلام، والسويس، والدفاع الجوى، والإسكندرية، والإسماعيلية.