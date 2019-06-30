شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأوغندا اليوم الاحد 30 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الوطنى فى التاسعة مساء اليوم ، الأحد، 30 / 6 / 2019، مباراة مهمة أمام أوغندا فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتي الفراعنة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أوالتعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة احدى الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا

وتذاع مباراة مصر وأوغندا الليلة على قناة تايم سبورت على التردد الأرضى.