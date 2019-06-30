شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يدرس ضم حارسين بعد إصابة جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو الزمالك، فى الساعات المقبلة، المفاوضات مع سموحة بشأن ضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض مع المنتخب الوطنى، وهي قطع فى وتر أكيلس ما يؤدى إلى غيابه مدة طويلة عن القلعة البيضاء تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تدرس مقترح بالوقت الحالى لضم حارسين فى الموسم المقبل فى حالة رحيل عماد السيد حارس الفريق، الذى يمتلك أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز وكانت لدى الحارس نية بشأن الرحيل إلى أحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى قبل إصابة جنش.

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