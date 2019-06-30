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عصام شلتوت يكشف حقيقة انتقال كهربا للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع حقيقة ما تردد عن انتقال محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية .

قال شلتوت عبر فيديو بث مباشر نقله موقع سوبر كورة :" قصة كهربا بدأت عندما ذهب محمود كهربا لمحمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلى السابق فى مجلس محمود طاهر وكان يتعرض لأزمة قانونية خاصة بشقيقه فى ذلك الوقت، ووعده عبد الوهاب بحل الأزمة ثم انتقاله للأهلى الذى كان نجم ميت عقبة الحالى يؤكد على أنه يريد اللعب لفريقه الأحمر، لكن الأزمة لم يأتى حله على يد عبد الوهاب الذى ابتعد هو الأخر عن مجلس طاهر لأسباب خاصة، بعدها دخل كهربا على الزمالك لحل القضية القانونية الأسرية عبر مكتب المحاماة الخاص برئيس الأبيض، ثم وقع وبات من نجوم ميت عقبة ".

 

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كهربا و أمح

 

أضاف شلتوت :" ألان ومع تزايد الحديث عن انتقال كهربا للأهلى بسبب ما قاله والده أنه ثغرة فى توثيق العقد .. عاد امر انتقال النجم الحائر للظهور فى الوسط الكروي،خاصة وأن اللاعب اختفى عن الأنظار ولم يستجب لطلب العودة لبدْ المران مع الفريق وميره الفنى الجديد خالد جلال .

 

وتابع شلتوت :" واضح أن والد كهربا المعروف أنه محامى يعقد النية بحسب مقربين منه رفضو ذكر أسماءهم للعب ، أولا خارج الزمالك وفى هذه الحالة لماذا لا يكون الانتقال للأهلى الذى يأتى دخوله على اللخط وله تلميحة ليرفع القيموة السوقية لنجم الزمالك كهربا حتى الآن، أيضا أخذ والد كهربا موقفا وصف بأنه قانونيا بأن بدأ فى جمع محامين .

 

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المقربون من والد كهربا أكدوا أنه أشار إلى الاستعانة بالمحامى السويسرى الدولى  مونتيرى الذى بات أشهر محامى سويسرى فى قضايا الكرة المصرية وجهز له أوراق توثيق عقود اللاعب الذى  أكدت لجنة القيد باتحاد الكرة وقتها أنه  توثيق بناءا على شيكات من الزمالك بما يفيد أنه توثيق عقد كهربا سليم 100%.

 

أردف شلتوت :"  الأهلى "الرسمى"  على الجانب الأخر التزم الصمت و كهربا يتواجد ألان فى الساحل مع أحمد رفعت لاعب الفريق الأبيض المعار لإنبى و"شلة" من زملائه ، مما دفع مسئولى الزمالك لطلب حضور أحمد رفعت تحت بند بدء الحوار معه حول إعارته مجددا أو العودة للزمالك، وهو ما وصفه الزملكاوية بأنه استدعاء للبحث عن كهربا من صديقه، ومحاولة معرفة ما يدور فى دفتر أحوال أفكار كهربا".

 

أكمل :" رغم التباس الموقف إلا أن جماهير الزمالك والأهلى يمكنها أن ترجع لـ تصريح أمح الدولى الشاب اللطيف الذى بات من نجوم "السوشيال ميديا حين قال : "على مسئولتى كهربا فى الأهلى" ولخبط الناس وقالوا أنه مرسال من الأهلى أو وسطة خير، والأخرون قالوا إن أمح أهلاوى وبيحب ناديه، وبالتالى لا يمكن الاجتهاد بأن كلامه يشبه الرأى الرسمى، لكن أمح مراهن على أنه ياخد العمولة ولو بابتسامة من كهربا وهذا ما جعل الأهلاوية يستبشرون بأن أمح لديه معلومات حمراء".

استطرد شلتوت :" حتى الآن وبحسب المقربون فإن والد كهربا يحاول أن يشكل فريق عمل من المحامين علشان يروحوا على سويسرا للقاء مونتيرى ".

 

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والد محمود كهربا

واختتم عصام شلتوت  :" حتى اللحظة لا زال السؤال : "هل كهربا بيحاول رفع سعره خاصة أن نجوم كتير بيعملوها ولا عايز أعلى رقم كراتب من الزمالك أم أنه يبحث عن الرقم الأعلى فى أى مكان  لتأتى بعد ذلك "الرغبة".. التى تحسم انتقال كهربا إذا كان القانون فى صفه ، وهو ما لا يمكن الحديث عنه قبل التحقق من الانتقال إلى المحكمة الدولية "كاس" .. لينتظر الرأى العام أحمر وأبيض وأبيض وأحمر ظهور مونتيرى لتبنى عليه التفاصيل، خطوط كتير فى شبكة كهربا متلخبطة والفولت يفضل عالى ..وسيظل الملف مفتوحا".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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