شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأوغندا فى نهاية دور مجموعات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المنتخب المصرة، نظيره الأوغندى، مساء غدًا الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وتقام مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية فى نفس موعد مباراة مصر وأوغندا فى التاسعة مساءاً باستاد الدفاع الجوي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بإقامة مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات فى توقيت واحد.

موعد مباراة مصر وأوغندا

يلتقى المنتخب الوطنى مع أوغندا فى التاسعة مساء الأحد على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى والتى تضم مصر وزيمبابوى والكونغو الديمقراطية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

تذاع المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضى للقناة.

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نتائج منتخب مصر فى أول جولتين

نجح منتخب الفراعنة فىالتأهل على دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية بعد الفوز فى أول جولتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على الترتيب بنتيجة 1/0، و 2/0، ليتصدر قمة مجموعته.

ترتيب مجموعة مصر بأمم أفريقيا

يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الاولى من مجموعات امم أفريقيا برصيد 6 نقاط ، بعد الفوز فى اول جولتين ، و يأتى خلفه منتخب اوغندا برصيد 4 نقاط ، حيث فاز فى مباراة ، و تعادل فى اخرى ، بينما يأتى زيمبابوى ثالثا بنقطة واحدة، والكونغو رابعا دون نقاط.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 25 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، والتى تقام على 6 ملاعب هى استاد القاهرة، والسلام، والسويس، والدفاع الجوى، والإسكندرية، والإسماعيلية.