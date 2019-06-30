شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى.. ثلاث منتخبات تتأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى، نجح 3 منتخبات وهم بنات وأولاد تحت ١٤ سنة وأولاد تحت ١٦ سنة للتأهل لبطولة كأس العالم، بعد حصول مصر على المركز الأول أولاد وبنات تحت 14 سنة، وعلى المركز الأول أولاد تحت 16 سنة، وعلى المركز الثالث بنات تحت 16 سنة.

وشاركت أفضل 6 دول أفريقية فى الدور الأول فى كل المراحل السنية، وهى مصر وجنوب أفريقيا والمغرب وبنين وكينيا والدولة المنظمة الجزائر، لحسم المتأهلين إلى كأس العالم.

وجاءت النتائج كالتالي..

فى اليوم الأول فازت مصر على الجزائر بنتيجة 3-0 فى مرحلة بنات تحت 14، وخسرت أمامها فى مرحلتى بنات وأولاد تحت 16 سنة، بواقع نتيجة 1-2 1-2.



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اليوم الثاني ، فازت مصر علي بوتسوانا بواقع نتيجة 2-1 في مرحلة اولاد تحت 14 وفازت علي جنوب افريقيا بواقع نتيجة 3-0 في مرحلة بنات تحت 14 سنة وخسرت امام المغرب وجنوب افريقيا بواقع نتيجة 1-2 1-2 في مرحلتي اولاد وبنات 16 سنة.

اليوم الثالث ، فازت مصر علي تونس في مرحلتي اولاد و بنات 16 سنة بواقع نتيجة 2-1 3-0 وايضا فازت علي المغرب بواقع نتيجة 2-1 في مرحلة اولاد 14 سنة وبواقع نتيجة 3-0 فازت مصر علي بنين في مرحلة بنات 14 سنة.



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اليوم الرابع فازت مصر على كينيا بواقع نتيجة 3-0 فى مرحلة 16 سنة أولاد، وبواقع نتيجة 2-1 فى مرحلة 16 سنة بنات. وقد فازت مصر أيضا على الجزائر بواقع نتيجة 2-1 فى مرحلة 14 سنة أولاد، وفازت على كينيا بواقع نتيجة 3-0 فى مرحلة 14 سنة بنات.

اليوم الخامس فازت مصر على جنوب أفريقيا فى مرحلة 16 سنة أولاد بواقع نتيجة 2-1 وخسرت أمام المغرب بواقع نتيجة 1-2 فى مرحلة 16 سنة بنات. وفازت مصر على جنوب أفريقيا والمغرب فى مرحلتى 14 سنة أولاد وبنات بواقع نتيجة 2-1 2-1.



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أسماء اللاعبين تحت ١٤ سنة، هادى الكردى، عبد الرحمن عرجون، عمر ياقوت، والمدرب عماد شكرى.

أسماء اللاعبات تحت ١٤ سنة، جرمين محمود، ليلى شكرى، مريم خالد، والمدرب محمد حسن علي.

أسماء اللاعبين تحت ١٦ سنة، عبد الرحمن حسن، كريم إبراهيم، يوسف حازم، والمدرب احمد هلال.

أسماء اللاعبات تحت ١٦ سنة، هانيا أبو السعد، ميرنا مصطفى، ماريا شارل، والمدرب محمد منير.