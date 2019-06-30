"عندليب" إنبى يقترب من الدورى العراقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أحمد عبد الفتاح، الشهير بـ"العندليب" لاعب إنبى المستغنى عنه من اللعب بإحدى أندية الدورى العراقى.
وكان مسئولو إنبى استغنوا عن اللاعب بعدما فشل فى إثبات جدارته وخرج من حسابات على ماهر المدير الفنى للفريق، خلال الفترة الماضية.
ويسعى مسئولو إنبى لعودة الفريق لسابق عهده فى الموسم القادم عن طريق بناء فريق قوى، والتعاقد مع صفقات سوبر يستطيع المجلس من خلاله المنافسة على المربع الذهبى وكأس مصر، وهو ما يتيح للفريق العودة للمشاركة فى البطولات القارية مثلما كان يفعل الفريق فى السابق.
ولم يعتمد الجهاز الفنى لإنبى على جهود العندليب فى تشكيلة الفريق بصورة أساسية طوال الموسم، لذلك فضل الجهاز الفنى للفريق البترولى رحيله عن الفريق فى الموسم الجديد لضم مهاجم جديد بدلا منه.
يذكر أن إنبى قد ضم "العندليب" من فريق الألومنيوم، مقابل مليون جنيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية بالموسم الماضى، لتدعيم خط هجوم الفريق البترولى ولكنه لم يظهر مع الفريق بالمستوى المطلوب.
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