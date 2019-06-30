شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم منتخب مدغشقر يستنجد بالسفارة بسبب تأشيرة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف رئيس بعثة منتخب مدغشقر محاولاته مع سفارة بلاده فى مصر لحل أزمة تأشيرة زوجة المهاجم كارولوس أندرياماتسينورو، الذى يصطحبها معه هى وابنه بالإسكندرية .

وتنتهى التأشيرة الخاصة بزوجة أندرياماتسينورو يوم ٢ يوليو فى الوقت الذى قد يستمر فيه منتخب مدغشقر فى مصر حال التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبعد مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية نجح منتخب نيجيريا فى احتلال قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما رفع منتخب مدغشقر إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فيما جاء منتخب غينيا ثالثا برصيد نقطة واحدة، وتذيل بوروندى الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.

وحقق منتخب مدغشقر فوزًا تاريخيًا على نظيره بوروندى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم الخميس الماضى على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر.

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وتتبقى جولة واحدة للمجموعة الثانية ستقام يوم الأحد المقبل فى السادسة مساء، حيث يتواجه منتخب نيجيريا ومدغشقر، بينما يواجه بوروندى منتخب غينيا.

ولم يكن مهاجم المنتخب الملغاشى كغيره من اللاعبين يتوقعون أنهم باتوا قاب قوسين من التأهل لثمن نهائى البطولة، وهو ما دفعهم لاستخراج تأشيرات تنتهى بنهاية دورى المجموعات، إلا أن نتائجهم فى البطولة فرضت واقعا جديدا وهو احتمالية البقاء فى مصر لخوض مباراة فى دور الستة عشر، الأمر الذى دفع مهاجم المنتخب للاستنجاد بسفارة بلاده لمد فترة تاشيرة زوجته ونجله .

ولم يقف الأمر عند مهاجم مدغشقر بل طال العديد من جماهير ومسئولى ولاعبى مدغشقر، بسبب التأهل غير المتوقع لدور الستة عشر.