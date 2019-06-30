شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 29/ 6/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت 29/ 6/ 2019 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، عمورى مرشح للانضمام للزمالك، والميزانية تحدد الموعد النهائى للصفقات. سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك تتفاقم أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، مع مسئولى القلعة البيضاء، بشكل يومى، فى ظل استمرار انقطاع اللاعب عن التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية، ليصبح مصير استمراره مع القلعة البيضاء غامضاً. كهربا بقميص الأهلى فى الموسم الجديد.. بشرط كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا، نجم الزمالك، موقف اللاعب فى الموسم الجديد، بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلى، عقب تغيبه عن تدريبات ناديه وانقطاعه عن الحضور لمقر النادى. هل يصبح "عمورى" صفقة القرن فى الزمالك؟ دخل الدولى الإماراتى عمر عبد الرحمن "عمورى" نجم نادى الهلال السعودى، دائرة المرشحين للانضمام لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض. Advertisements "الميزانية" تحدد الموعد النهائى لصفقات الزمالك الجديدة قرر مسئولو الزمالك الانتظار لحين عقد الجمعية العمومية المقبلة، لعرض ميزانية العام المالى على أعضاء النادى، للتحرك بصورة أسرع فى صفقات الفريق للموسم الجديد، وذلك وفقا لفائض الميزانية بجانب الموارد التى ستدخل النادى من خلال الإشتراكات أو تسويق اللاعبين المعارين أو الراحلين عن الفريق. أخيرا.. أحداد يظهر فى الزمالك بعد أزمة حفل الزفاف عاد المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك إلى القاهرة، بعد نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد حفل زفافه الذى أقامه فى المغرب خلال الفترة الأخيرة، حيث حدثت أزمة خلال الفترة الأخيرة بعد تأخر التحاقه بتدريبات الفريق الأبيض وأعلنت إدارة النادى فرض غرامة على اللاعب مع زميله محمود كهربا لغياب الثنائى عن التدريبات الأخيرة بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الممتاز. طارق طه مُرشح لتدعيم جبهة الزمالك اليسرى مجددا بالموسم المقبل دخل طارق طه الظهير الأيسر للإسماعيلى، دائرة الترشيحات مجدداً للانضمام إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، لدعم الجبهة اليسرى بجانب تواجد عبد الله جمعة المتألق مع الفريق الأبيض هذا الموسم فى ذلك المركز بعدما غير السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مركزه من صانع الألعاب إلى الظهير الأيسر.

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