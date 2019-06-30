شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشجع مصرى فى مدرجات أمم أفريقيا بكرسى متحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة على التواجد فى مدرج استاد الإسماعيلية لحضور مباراة الكاميرون وغانا التى انتهت بالتعادل السلبي، حيث يعد أحد المشجعين القدامي بالإسماعيلية ويدعي نعمان، ليخطف الأنظار فى مدرجات استاد الإسماعيلية.

وحسم التعادل السلبى قمة مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة، التى جمعت منتخبى الكاميرون وغانا، التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية، مساء السبت، بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

بهذه النتيجة عزز منتخب الكاميرون صدارته لترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وحل منتخب غانا فى المركز الثانى برصيد نقطتين، قبل المواجهة الثانية فى المجموعة، التى تجمع منتخبى بنين وغينيا بيساو فى العاشرة من مساء اليوم.

ونجح منتخب الأسود فى تكريس العقدة فى مواجهاته مع نظيره منتخب النجوم السوداء، على مستوى بطولة أمم أفريقيا، والتى لم تشهد أى فوز للمنتخب الغانى.

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وتقابل المنتخبين بكأس أمم أفريقيا فى 5 مباريات، لم يخسر منتخب الكاميرون أى مباراة أمام منتخب غانا، إذ بدأت بنسخة 1982، وانتهى بالتعادل السلبى، ثم تعادلا 1 – 1 فى نسخة عام 2000.

واستمرت المواجهات بين الأسود والنجوم السوداء فى نسخة 2008، وانتهى بفوز الكاميرون 1 – 0، وفى النسخة الماضية فاز منتخب الأسود أيضا بنتيجة 2 – 0، وأخيرا تعادلا اليوم بدون أهداف.

وتقام مباراتى الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة يوم الثلاثاء المقبل، بلقائى غينيا بيساو مع غانا وبنين مع الكاميرون فى تمام الساعة السادسة مساء.

مشجع من ذوى الاحتياجات فى مباراة الكاميرون وغانا