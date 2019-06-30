شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اكتشاف المواهب في النشاط الرياضي بالأهلي تجتمع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة اكتشاف المواهب لفرق النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الأربعاء المقبل أول اجتماع لها، بعد تكليف مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لرؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي برئاسة وتشكيل اللجنة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الأسس التي ستعمل عليها؛ من أجل النجاح في مهمتها بالكشف عن المواهب المميزة في المحافظات والأقاليم وضمها لفرق النادي مع صقلها وتجهيزها لتمثيل الأهلي في المستقبل.

وأشار عبدالقادر إلى أن عمل اللجنة سيكون امتدادا لتاريخ النادي في اكتشاف العناصر المميزة وتقديمها للمنتخبات الوطنية، لافتا إلى أن هذه الخطوة المهمة من جانب إدارة النادي تمثل نظرة ثاقبة لمستقبل الألعاب وربط النادي بالمواهب في مختلف محافظات مصر.

ويستعد فريق الأهلى فى الوقت الحالى إلى تجهيز اللاعبين استعدادا لمباراتى الدورى المقرر إقامتهما عقب إقامة كأس الأمم الأفريقية التى ستنتهى يوم 19 يوليه المقبل ، مع العلم أن الأهلى سيخوض مباراتين يومى 26 و 30 يوليه مع المقاولون العرب والزمالك .