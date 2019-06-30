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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة، اليوم السبت 29/ 6/ 2019 منها، أجيرى يبرئ ناجى من إصابة جنش.. ويكشف نقاط القوة فى منتخب أوغندا، على معلول يعود من تونس وينتظم فى مران الأهلى. المنتخب يتفق على صرف مكافآت بطولة أمم أفريقيا لجنش قرر مسئولو منتخب مصر صرف المكافآت الخاصة لمحمود عبد الرحيم جنش حارس الفراعنة بعد خروجه من المعسكر للإصابة بوتر أكيليس خلال مران الفراعنة أمس الجمعة، استعداداً لمواجهة أوغندا المقرر لها غداً الأحد، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية. هل يصبح "عمورى" صفقة القرن فى الزمالك؟ دخل الدولى الإماراتى عمر عبد الرحمن "عمورى" نجم نادى الهلال السعودى، دائرة المرشحين للانضمام لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض. Advertisements على معلول يعود من تونس وينتظم فى مران الأهلى ظهر التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلى، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وعاد على معلول قادما من تونس عقب الإجازة التي حصل عليها، وأدى الدولي التونسي جانب من التدريبات البدنية فى مستهل استعداداته مع الأهلى للفترة المقبلة. رفع مسئولو النادى الأهلى عرضهم لتجديد استعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارة اللاعب فى 30 يونيو الحالى لمليون إسترليني بدلاً من 750 ألفاً فقط، وهى قيمة العرض التي رُفضت من جانب إدارة هيدرسيفيلد.

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