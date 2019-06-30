شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة يتعاقد مع ظهير أيمن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو أبو قير للأسمدة مع سعيد عزت ظهير أيمن مصر المقاصة لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل بدورى القسم الثانى .

يقود أبو قير للأسمدة فنيا علاء نوح المدير الفنى السابق للترسانة ومنتخب السويس ، ويسعى مسئولو النادى السكندرى إلى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة فى ظل المنافسة الحامية مع العديد من الأندية التى سبق لها اللعب بدورى الأضواء.

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كان أبو قير للأسمدة قد نجح فى الظهور بشكل جيد خلال الموسم المنقضى مع أحمد الكاس وكاد يتأهل للدورى الممتاز إلا أنه فقد بعض النقاط فى المباريات الأخيرة وهو ما جعله يتراجع فى الترتيب ويهدى الصعود لنادى طنطا.

قاد المفاوضات كل من وائل فؤاد واحمد ماجو وكيلى أعمال اللاعب.