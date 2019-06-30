شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغولى جان جاك ندالا حكما لمباراة لمغرب وجنوب أفريقيا بـ كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الكونغولى جان جاك نجامبو ندالا مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتى تلعب مبارياتها باستاد السلام الدولى. ويعاون جان نجامبو كل من الكونغولى أوليفر كابين سفارى وسليمان أمل الدين والزامبى جانى سيكازوى رابعا. يدخل المغرب اللقاء قد ضمن الصعود للدور الثانى بعد الفوز فى لقاءيه الماضيين على نامبيا وكوت ديفوار بهدف مقابل لا شىء، بينما يخوض جنوب أفريقيا المباراة محتلا المركز الثالث للمجموعة برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة مع كوت ديفوار صاحب المركز الثانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكونغولى جان جاك ندالا حكما لمباراة لمغرب وجنوب أفريقيا بـ كان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.