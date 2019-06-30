شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لأوغندا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعداداً لمواجهة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد فى الجولة الثالثة بالدور الأول لأمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وشهد المران تركيز المكسيكى خافيير أجيرى على بعض الجمل التكتيكية والفنية قبل مباراة أوغنداً غداً.

وخاض منتخب مصر تدريباته على ملعب استاد الكلية الحربية، والذى يستضيف تدريبات المنتخب الوطنى خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا، وحرص أجيرى على إجراء تقسيمة فى نهاية المران.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الأول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.

ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم أفريقيا التى تضم إلى جانبه كل من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى، وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

تذاع المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضى للقناة.

تردد قناة تايم سبورت الأرضى والفضائى

ويأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضى UHF 32.

منتخب مصر يسعى لحصد نقاط أوغندا لتاكيد تصدره للمجموعة

يدخل المنتخب المصرى لقاء أوغندا وهو يضع نصب عينيه نقاط المباراة لتأكيد تصدره للمجموعة بشكل رسمى والاستمرار باللعب على استاد القاهرة، بالإضافة لمقابلة أحد المنتخبات التى تحتل المركز الثالث وهو ما يسهل من مهمة الفراعنة فى الصعود لدور الثمانية.

ويأمل المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى من تغيير الصورة السيئة التى ظهر عليها لاعبو المنتخب فى اللقاءين الماضيين أمام زيمبابوى والكونغو، وتحقيق نتيجة مقنعة للجماهير المصرية.