شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. حارس الأهلى السابق يرحب بالانتقال للزمالك بعد إصابة جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلى السابق ومصر المقاصة حاليًا، بفكرة الانضمام لصفوف الزمالك بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسى للقلعة البيضاء للإصابة بقطع فى وتر أكليس، خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى.

وكشف مصدر مقرب من الحارس أنه رحب مبدئيًا بالانتقال لصفوف الزمالك، خاصة فى ظل عدم دراسة الأهلى استعادته مجددًا، لاسيما، وأن أحمد عادل يرغب فى الظهور بقوة على الساحة الرياضية من بوابة أحد قطبى الكرة المصرية، من أجل نيل شرف ارتداء قميص المنتخب الوطنى.

ودخل نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع أحمد عادل عبد المنعم من أجل ضمه فى الانتقالات الصيفية الحالية، وتواصل مسئولو الزمالك مع أحمد عادل عبد المنعم، من أجل الوقوف على رغبته فى الانضمام لصفوف القلعة البيضاء من عدمه، كما تواصلوا مع المدير الفنى للمقاصة، وكذلك مسئولو النادى الفيومى، حتى يتمكنون من معرفة رأى جميع الأطراف المنوطة بالصفقة.

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ويرغب الأبيض فى ضم عادل عبد المنعم لتدعيم حراسة المرمى بعد إصابة جنش، لاسيما وأن المدير الفنى للمقاصة ينتمى للقلعة البيضاء، وسيساهم فى تسهيل إبرام الصفقة، فضلا عن عقد الحارس الذى سينتهى بعد 6 أشهر مع الفريق الفيومى، ويصبح من حقه التوقيع لأى ناد آخر، مما سيساهم فى عدم المبالغة فى المقابل المادى لإنتقاله لصفوف الزمالك.

وكان مصدر مطلع بالزمالك كشف إن إدارة القلعة البيضاء تدرس مقترح بالوقت الحالى لضم حارسين فى الموسم المقبل فى حالة رحيل عماد السيد حارس الفريق الذى يمتلك أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز وكانت لدى الحارس نية بشأن الرحيل إلى أحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى قبل إصابة جنش.

كما أوضح نفس المصدر أن الجهاز الفنى وخاصة أيمن طاهر مدرب حراس الفريق هو من سيحسم مسألة ضم حارسين أو الاكتفاء بضم حارس واحد فى الموسم الجديد خاصة أن جنش سيغادر القاهرة خلال الفترة القادمة من أجل الخضوع لجراحة فى ألمانيا.

وكان جنش تعرض لتلك الإصابة فى تدريبات المنتخب الوطنى على هامش الاستعدادات لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها غدا الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم أفريقيا التى تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويدرس مسئولو الزمالك المقترح المفاجئ بضم حارسين، وذلك لوضع كل السيناريوهات لتأمين هذا المركز فى الموسم الجديد.