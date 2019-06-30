شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة السنغال وكينيا بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى جهاد جريشة لإدارة مباراة السنغال وكينيا، فى الجولة الختامية للمجموعة الرابعة التى تقام مبارياتها باستاد الدفاع الجوى. Advertisements ويعاون جريشة كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكما رابعا. ويدخل السنغال المباراة فى المركز الثانى للمجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على تنزانيا بهدفين مقابل لا شىء والخسارة من الجزائر بهدف مقابل لا شىء، بينما يخوض كينيا اللقاء فى المركز الثالث للمجموعة برصيد 3 نقاط أيضا جمعها من الفوز على تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخسارة من الجزائز بهدفين نظيفين.

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