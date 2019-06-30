اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29/ 6/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة، اليوم السبت 29/ 6/ 2019 منها، أجيرى يدرس إعفاء محمود علاء والننى من لقاء أوغندا بسبب الإنذار الثانى، أجيرى يبرئ ناجى من إصابة جنش.. ويكشف نقاط القوة فى منتخب أوغندا. أجيرى يدرس إعفاء محمود علاء والننى من لقاء أوغندا بسبب الإنذار الثانى يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، إراحة محمود علاء ومحمد الننى، لاعبى الفراعنة، خلال مباراة أوغندا غدًا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. المنتخب يتفق على صرف مكافآت بطولة أمم أفريقيا لجنش قرر مسئولو منتخب مصر صرف المكافآت الخاصة لمحمود عبد الرحيم جنش حارس الفراعنة بعد خروجه من المعسكر للإصابة بوتر أكيليس خلال مران الفراعنة أمس الجمعة، استعداداً لمواجهة أوغندا المقرر لها غداً الأحد، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية. سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك تتفاقم أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، مع مسئولى القلعة البيضاء، بشكل يومى، فى ظل استمرار انقطاع اللاعب عن التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية، ليصبح مصير استمراره مع القلعة البيضاء غامضاً. هل يصبح "عمورى" صفقة القرن فى الزمالك؟ دخل الدولى الإماراتى عمر عبد الرحمن "عمورى" نجم نادى الهلال السعودى، دائرة المرشحين للانضمام لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض. Advertisements أخيرا.. أحداد يظهر فى الزمالك بعد أزمة حفل الزفاف عاد المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك إلى القاهرة، بعد نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد حفل زفافه الذى أقامه فى المغرب خلال الفترة الأخيرة، حيث حدثت أزمة خلال الفترة الأخيرة بعد تأخر التحاقه بتدريبات الفريق الأبيض وأعلنت إدارة النادى فرض غرامة على اللاعب مع زميله محمود كهربا لغياب الثنائى عن التدريبات الأخيرة بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الممتاز. عمار حمدى يشارك فى تدريبات الأهلى بعد انتهاء اعارته للإتحاد السكندرى شارك عمار حمدى، لاعب الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وانتظم عمار حمدى فى التدريبات الجماعية للمرة الأولى، عقب انتهاء فترة إعارته مع الاتحاد السكندرى وعودته لصفوف الأهلى. أشعة على كتف حارس الأهلى لتحديد موعد عودته للتدريبات يُجرى مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلى، أشعة على منطقة الكتف، بعد تعرضه للإصابة فى مران الفريق الأخير بعد وقوعه عليه أثناء تصديه لإحدى الكرات، وتُحدد الأشعة مدة غياب مصطفى شوبير عن التدريبات وامكانية لحاقه بمعسكر الفريق المقرر اقامته فى اسبانيا خلال الفترة المقبلة. على معلول يعود من تونس وينتظم فى مران الأهلى ظهر التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلى، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وعاد على معلول قادما من تونس عقب الإجازة التي حصل عليها، وأدى الدولي التونسي جانب من التدريبات البدنية فى مستهل استعداداته مع الأهلى للفترة المقبلة. رفع مسئولو النادى الأهلى عرضهم لتجديد استعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارة اللاعب فى 30 يونيو الحالى لمليون إسترليني بدلاً من 750 ألفاً فقط، وهى قيمة العرض التي رُفضت من جانب إدارة هيدرسيفيلد.

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