شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو ريدة يجتمع بأجيرى وجهاز المنتخب استعدادا لأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المشرف على منتخب مصر، على الاجتماع بالمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، وهاني رمزي مدرب الفراعنة وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى، على هامش مران المنتخب استعداداً لمباراة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد.

وتطرق أبو ريدة خلال الجلسة عن مباراة أوغندا المقرر لها غدا وضرورة الفوز لتصدر المجموعة، والظهور بشكل مميز قبل خوض منافسات دور الـ16.

أبو ريدة وأجيري وناجي

أبو ريدة وأجيري ورمزي

ويواجه المنتخب المصرى نظيره الأوغندى، مساء غد الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

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وتقام مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية فى نفس موعد مباراة مصر وأوغندا فى التاسعة مساء باستاد الدفاع الجوي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بإقامة مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات فى توقيت واحد.

يلتقى المنتخب الوطنى مع أوغندا فى التاسعة مساء الأحد على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى والتى تضم مصر وزيمبابوى والكونغو الديمقراطية ومصر.

ونجح منتخب الفراعنة فى التأهل على دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية بعد الفوز فى أول جولتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على الترتيب بنتيجة 1/0، و 2/0، ليتصدر قمة مجموعته.

يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الأولى من مجموعات أمم أفريقيا برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى أول جولتين، ويأتى خلفه منتخب اوغندا برصيد 4 نقاط، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى أخرى، بينما يأتى زيمبابوى ثالثا بنقطة واحدة، والكونغو رابعا دون نقاط.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، والتى تقام على 6 ملاعب هى استاد القاهرة، والسلام، والسويس، والدفاع الجوى، والإسكندرية، والإسماعيلية.